İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Fransa Prezidenti ilk dəfə ölkənin 50 sevimli siyasətçisi siyahısına düşməyib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 21:36
    Fransa Prezidenti ilk dəfə ölkənin 50 sevimli siyasətçisi siyahısına düşməyib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ölkənin "Ifop-Fiducial" barometrində "Fransızların əlli sevimli siyasi şəxsiyyəti" siyahısına düşməyən ilk fəaliyyətdəki prezidenti olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Paris Match" nəşri məlumat yayıb.

    Sorğunun nəticələrinə görə, 51-ci yerdə qərarlaşan Makron, demək olar ki, Fransua Bayru ilə eyni nəticələrə malikdir (21,5% və 21,9% müsbət rəy). Onun sələfləri Nikola Sarkozi və Fransua Olland öz prezidentlik müddətləri ərzində heç vaxt 43-cü yerdən aşağı düşməyiblər.

    "Sorğuda iştirak edən fransızların 78%-i indi Emmanuel Makron haqqında mənfi fikirdədir", - "Ifop"un baş direktoru Frederik Dabi qeyd edib.

    Emmanuel Makron Fransa siyasətçi
    Макрон впервые не вошел в топ-50 любимых политиков французов

    Son xəbərlər

    22:49

    ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edib

    Digər ölkələr
    22:44

    Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    22:40

    Azərbaycanla matçda zədələnən Mbappenin meydana qayıdacağı tarix müəyyənləşib

    Futbol
    22:33
    Foto
    Video

    Brüsseldə nəqliyyat işçilərinin tətili iğtişaşlara çevrilib

    Digər ölkələr
    22:24
    Video

    Zığda yaşayış evində yanğın olub, təhlükəli vəziyyətdə qalmış şəxs xilas edilib

    Hadisə
    22:14

    Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    22:11

    Türkiyədə zəlzələ baş verib

    Region
    22:07

    Cənubi Afrika millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    22:00

    Çilidə 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti