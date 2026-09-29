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    Макрон: В рамках моего визита в Испанию будут подписаны десятки соглашений

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 17:45
    Макрон: В рамках моего визита в Испанию будут подписаны десятки соглашений

    В рамках визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Испанию планируется подписание ряда соглашений между двумя странами в различных сферах.

    Как передает Report, об этом Макрон сообщил в соцсетях.

    "Около десятка соглашений и деклараций будет заключено: цифровая сфера, поддержка общей сельскохозяйственной политики, рыболовство, борьба с дезинформацией, промышленность и т. д. Я прибываю в Испанию с одной целью: добиться конкретных результатов для наших двух стран... Поддержать наши предприятия и рабочие места. Совместно продвигаться вперед в области космоса, авиации и обороны", - написал он.

    Макрон также отметил, что будет обсужден вопрос о сотрудничестве в сфере транспорта и декaрбонизированных источников энергии.

    Эмманюэль Макрон
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