Макрон: В рамках моего визита в Испанию будут подписаны десятки соглашений

В рамках визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Испанию планируется подписание ряда соглашений между двумя странами в различных сферах.

Как передает Report, об этом Макрон сообщил в соцсетях.

"Около десятка соглашений и деклараций будет заключено: цифровая сфера, поддержка общей сельскохозяйственной политики, рыболовство, борьба с дезинформацией, промышленность и т. д. Я прибываю в Испанию с одной целью: добиться конкретных результатов для наших двух стран... Поддержать наши предприятия и рабочие места. Совместно продвигаться вперед в области космоса, авиации и обороны", - написал он.

Макрон также отметил, что будет обсужден вопрос о сотрудничестве в сфере транспорта и декaрбонизированных источников энергии.