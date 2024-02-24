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Макрон в ближайшие недели встретится с протестующими фермерами

Макрон в ближайшие недели встретится с протестующими фермерами Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие три недели провести встречи с представителями объединений фермеров, которые требуют дополнительных мер поддержки.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 17:10
Макрон в ближайшие недели встретится с протестующими фермерами

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие три недели провести встречи с представителями объединений фермеров, которые требуют дополнительных мер поддержки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что такое заявление французский лидер сделал в ходе встречи с представителями фермеров в первый день Международной сельскохозяйственной выставки, которая открылась в пригороде Парижа.

"В течение трех недель я проведу встречи со всеми профсоюзами, ассоциациями фермеров, а также торговыми сетями, чтобы определить план всеобъемлющей поддержки сельского хозяйства", - сказал Макрон в ходе встречи.

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