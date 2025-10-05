Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Макрон установил дедлайн для формирования нового правительства

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 03:53
    Макрон установил дедлайн для формирования нового правительства

    Французский президент Эммануэль Макрон поручил новому премьеру республики Себастьяну Лекорню сформировать кабмин до вечера 5 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в окружении главы государства.

    Как уточняет телеканал, политик распорядился сформировать сплоченную команду из 25–26 министров и государственных секретарей. Ее члены должны иметь корни в регионах и быть готовыми к диалогу с левыми силами страны.

    "Хотя правительство должно быть сформировано в воскресенье вечером, его состав может быть объявлен не позднее утра понедельника, после внесения последних корректировок", - отмечает BFMTV.

