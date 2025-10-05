Макрон установил дедлайн для формирования нового правительства
- 05 октября, 2025
- 03:53
Французский президент Эммануэль Макрон поручил новому премьеру республики Себастьяну Лекорню сформировать кабмин до вечера 5 октября.
Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в окружении главы государства.
Как уточняет телеканал, политик распорядился сформировать сплоченную команду из 25–26 министров и государственных секретарей. Ее члены должны иметь корни в регионах и быть готовыми к диалогу с левыми силами страны.
"Хотя правительство должно быть сформировано в воскресенье вечером, его состав может быть объявлен не позднее утра понедельника, после внесения последних корректировок", - отмечает BFMTV.
