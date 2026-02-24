Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Макрон сообщил о сохранении курса санкций и действий против "теневого флота" РФ

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 13:06
    Макрон сообщил о сохранении курса санкций и действий против теневого флота РФ

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа продолжит ограничивать возможности танкеров, связанных с перевозкой российской нефти.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х.

    "Мы также продолжим преследовать российскую военную экономику : мы будем придерживаться курса санкций и продолжим наши действия против "теневого флота". Поскольку без безопасности не будет мира, а на карту поставлена наша безопасность в Украине, мы продолжим участвовать в коалиции добровольцев", - отметил он.

    Макрон напомнил, что европейские страны договорились о предоставлении Украине 90 млрд евро, чтобы "гарантировать ей предсказуемое финансирование в течение следующих двух лет".

    "Будут продолжены поставки оборудования и боеприпасов, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также поддержка уже предоставленного оборудования", - написал президент.

    Эмманюэль Макрон Россия санкции
    Makron: Rusiyaya qarşı sanksiyalar və tədbirlər davam etdiriləcək

