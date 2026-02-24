Макрон сообщил о сохранении курса санкций и действий против "теневого флота" РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа продолжит ограничивать возможности танкеров, связанных с перевозкой российской нефти.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х.

"Мы также продолжим преследовать российскую военную экономику : мы будем придерживаться курса санкций и продолжим наши действия против "теневого флота". Поскольку без безопасности не будет мира, а на карту поставлена наша безопасность в Украине, мы продолжим участвовать в коалиции добровольцев", - отметил он.

Макрон напомнил, что европейские страны договорились о предоставлении Украине 90 млрд евро, чтобы "гарантировать ей предсказуемое финансирование в течение следующих двух лет".

"Будут продолжены поставки оборудования и боеприпасов, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также поддержка уже предоставленного оборудования", - написал президент.