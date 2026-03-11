Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Макрон сообщил о гибели французского сотрудника ЮНИСЕФ в ДР Конго из-за атак

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 17:02
    Макрон сообщил о гибели французского сотрудника ЮНИСЕФ в ДР Конго из-за атак

    В результате авиаударов в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго погиб гражданин Франции, работавший в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

    Как передает Report со ссылкой на телеканал France24, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Он также призвал уважать гуманитарное право и защищать персонал, который работает в зоне конфликтов и спасает жизни.

    Атака произошла во время серии ударов беспилотников по районам вблизи озера Киву. Один из ударов пришелся на частную резиденцию примерно в 50 метрах от дома бывшего президента Конго Жозефа Кабилы.

    Эмманюэль Макрон Детский фонд ООН
