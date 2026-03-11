Макрон сообщил о гибели французского сотрудника ЮНИСЕФ в ДР Конго из-за атак
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 17:02
В результате авиаударов в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго погиб гражданин Франции, работавший в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
Как передает Report со ссылкой на телеканал France24, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Он также призвал уважать гуманитарное право и защищать персонал, который работает в зоне конфликтов и спасает жизни.
Атака произошла во время серии ударов беспилотников по районам вблизи озера Киву. Один из ударов пришелся на частную резиденцию примерно в 50 метрах от дома бывшего президента Конго Жозефа Кабилы.
