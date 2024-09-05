Макрон сегодня может объявить имя нового премьера страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает определиться с назначением нового премьер-министра в четверг.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает определиться с назначением нового премьер-министра в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит телеканал LCI.

По его информации, глава государства продолжает рассматривать различные кандидатуры на пост главы правительства. Среди потенциальных кандидатов появилось имя бывшего еврокомиссара и переговорщика от ЕС по выходу Великобритании из содружества (Brexit) Мишеля Барнье.

Одним из главных критериев для Макрона является консенсус основных политических сил по поводу отказа от вынесения вотума недоверия новому кабмину. И если депутаты от левой коалиции "Новый народный фронт" по-прежнему угрожают заблокировать любого кандидата, кроме предложенной ими Люси Касте, то крупнейшая однопартийная группа "Национальное объединение" и поддерживающие ее республиканцы во главе с Эриком Сьотти пока еще не высказались однозначно по поводу Барнье.