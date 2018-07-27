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    Макрон призвал США отменить пошлины на сталь и алюминий

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон призвал американские власти снять пошлины на сталь и алюминий для нормализации торговых отношений.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    «Надо уважать европейские ценности, в том числе доступ к американскому рынку, который сейчас очень закрыт. Нам нужны ясные сигналы со стороны США в области стали и алюминия, по применению незаконных пошлин. Для меня это будет предварительный шаг к любому конкретному продвижению», — сказал он.

    1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

    18 июля Еврокомиссия объявила о введении временных защитных мер в отношении импорта в Евросоюз ряда категорий стальной продукции.

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