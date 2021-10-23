О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон призвал интернационализировать евро

Макрон призвал интернационализировать евро Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара".
Другие страны
23 октября 2021 г. 00:24
Макрон призвал интернационализировать евро

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара".

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Я особенно отметил, что евро - это инструмент нашей торговой политики. Если мы хотим защитить наши компании от экстерриториальности доллара ... необходимо интернационализировать в большой степени евро", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС, который прошел в Брюсселе.

По словам Макрона, на состоявшемся саммите обсуждались в числе прочего и вопросы торговли. "Наша торговая стратегия привязана к нашим социальным и климатическим целям... Поэтому должны быть климатические, социальные требования, требования по равенству конкуренции, соблюдению наших стандартов, в том числе санитарных. По этой причине мы все выразили желание начать реформу ВТО", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi