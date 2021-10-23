Макрон призвал интернационализировать евро

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара".

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Я особенно отметил, что евро - это инструмент нашей торговой политики. Если мы хотим защитить наши компании от экстерриториальности доллара ... необходимо интернационализировать в большой степени евро", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС, который прошел в Брюсселе.

По словам Макрона, на состоявшемся саммите обсуждались в числе прочего и вопросы торговли. "Наша торговая стратегия привязана к нашим социальным и климатическим целям... Поэтому должны быть климатические, социальные требования, требования по равенству конкуренции, соблюдению наших стандартов, в том числе санитарных. По этой причине мы все выразили желание начать реформу ВТО", - отметил он.