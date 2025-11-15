Макрон приветствовал соглашение между ДР Конго и М23
- 15 ноября, 2025
- 20:44
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал подписание рамочного соглашения между Демократической Республикой Конго и повстанческим Альянсом реки Конго (АРК), в который входит движение "23 марта" (М23), в катарской столице Дохе.
Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"Я приветствую соглашение, подписанное в Дохе между ДРК и М23. После стольких страданий это настоящий шаг к миру и луч надежды для всех.
Благодарю все стороны за их конструктивный подход и Катар за его решающую роль. Франция всегда будет работать ради мира...", - говорится в публикации.
Представители ДР Конго и АРК подписали 15 ноября в Дохе рамочное соглашение о мирном договоре, направленном на прекращение боевых действий на востоке Конго, в результате которых в этом году погибли тысячи людей и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.