Макрон приветствовал соглашение между ДР Конго и М23

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал подписание рамочного соглашения между Демократической Республикой Конго и повстанческим Альянсом реки Конго (АРК), в который входит движение "23 марта" (М23), в катарской столице Дохе.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Я приветствую соглашение, подписанное в Дохе между ДРК и М23. После стольких страданий это настоящий шаг к миру и луч надежды для всех.

Благодарю все стороны за их конструктивный подход и Катар за его решающую роль. Франция всегда будет работать ради мира...", - говорится в публикации.

Представители ДР Конго и АРК подписали 15 ноября в Дохе рамочное соглашение о мирном договоре, направленном на прекращение боевых действий на востоке Конго, в результате которых в этом году погибли тысячи людей и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.