Макрон поспорил с израильскими полицейскими - ФОТО - ВИДЕО

Французский президент Эммануэль Макрон вступил в спор с представителями правоохранительных органов в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщает израильский портал "Едиот Ахронот".

Отмечается, что инцидент произошел в старом городе в Иерусалиме на входе в Базилику Святой Анны.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Макрон жестко разговаривает с полицейскими и указывает им на выход. Как стало известно, правоохранители хотели войти вместе с ним в здание, что вызвали недовольство французского лидера.

"Пожалуйста, уважайте правила как они есть веками, они не изменятся со мной", — заключил Макрон.

Глава Франции подчеркнул, что он уважает работу полиции, однако просит уважать и другие правила.