Макрон: Последний саммит Choose France состоится в январе 2027 года
- 30 сентября, 2026
- 15:56
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Находящийся с госвизитом в Испании президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что 18 января 2027 года будет организован саммит Choose France ("Выбирайте Францию"), что станет последним крупным мероприятием перед тем, как в мае завершится срок его полномочий на посту главы государства.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
Выступая на экономическом форуме в Мадриде, Макрон призвал испанские компании и инвесторов содействовать развитию торговли между двумя странами.
"В этом и заключается цель ежегодной акции Choose France; очередная сессия состоится 18 января", - сказал он.
Последний этап инициативы Choose France состоялся в июне и привел к объявлению рекордных инвестиций во Францию в размере 93 млрд евро, благодаря искусственному интеллекту и центрам обработки данных.