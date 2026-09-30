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    Макрон: Последний саммит Choose France состоится в январе 2027 года

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 15:56
    Макрон: Последний саммит Choose France состоится в январе 2027 года

    Находящийся с госвизитом в Испании президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что 18 января 2027 года будет организован саммит Choose France ("Выбирайте Францию"), что станет последним крупным мероприятием перед тем, как в мае завершится срок его полномочий на посту главы государства.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Выступая на экономическом форуме в Мадриде, Макрон призвал испанские компании и инвесторов содействовать развитию торговли между двумя странами.

    "В этом и заключается цель ежегодной акции Choose France; очередная сессия состоится 18 января", - сказал он.

    Последний этап инициативы Choose France состоялся в июне и привел к объявлению рекордных инвестиций во Францию ​​в размере 93 млрд евро, благодаря искусственному интеллекту и центрам обработки данных.

    Эмманюэль Макрон Франция Прямые иностранные инвестиции
    Makron gələn ilin yanvarında prezidentlik dövründəki sonuncu böyük tədbirini keçirəcək
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