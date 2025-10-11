Макрон посетит Египет в знак поддержки соглашения по Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Египет для участия в мероприятиях по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, это следует из заявления Елисейского дворца.

"Глава государства выразит полную поддержку реализации соглашения, которое знаменует первую фазу мирного плана", - говорится в заявлении.

Поездка главы государства "соответствует французско-саудовской мирной инициативе по Палестине, старт которой был дан на конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в сентябре в Нью-Йорке", отмечается в сообщении.

Отметим, что 10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно договоренностям сторон, к утру 13 октября ХАМАС должен вернуть израильской стороне 48 живых или погибших заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.