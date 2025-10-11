İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Makron Qəzza razılaşmasını dəstəkləmək üçün Misirə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 23:10
    Makron Qəzza razılaşmasını dəstəkləmək üçün Misirə səfər edəcək

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etmək üçün Misirə getməyi planlaşdırır.

    "Report" BFMTV-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yelisey Sarayının bəyanatında bildirilib.

    Vurğulanıb ki, Makronun səfəri sentyabrda Nyu-Yorkda Yaxın Şərq sülh konfransında irəli sürülən Fələstin üzrə Fransa-Səudiyyə təşəbbüsü ilə uyğun gəlir.

    Qeyd edək ki, Qəzza zolağında atəşkəs oktyabrın 10-da qüvvəyə minib. Tərəflər arasında razılaşmaya əsasən, HƏMAS oktyabrın 13-ü səhərə qədər diri və ya ölü 48 girovu İsrailə qaytarmalıdır. Bunun müqabilində İsrail ömürlük həbsə məhkum edilmiş 250 fələstinlini və 2023-cü ilin oktyabrında hərbi əməliyyatların başlanmasından bəri saxlanılan 1 700-dən çox Qəzza sakinini azad etməlidir.

    Fransa Emmanuel Makron Qəzza Misir
    Макрон посетит Египет в знак поддержки соглашения по Газе

    Son xəbərlər

    23:10

    Makron Qəzza razılaşmasını dəstəkləmək üçün Misirə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    22:48

    ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq

    Digər ölkələr
    22:34

    KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    22:21

    KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edib

    Digər ölkələr
    22:08

    Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib

    Hadisə
    22:00

    Meksikada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:59

    Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olub

    Futbol
    21:56

    "HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcək

    Digər ölkələr
    21:49

    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində daha beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti