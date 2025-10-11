Makron Qəzza razılaşmasını dəstəkləmək üçün Misirə səfər edəcək
- 11 oktyabr, 2025
- 23:10
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin imzalanması ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etmək üçün Misirə getməyi planlaşdırır.
"Report" BFMTV-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yelisey Sarayının bəyanatında bildirilib.
Vurğulanıb ki, Makronun səfəri sentyabrda Nyu-Yorkda Yaxın Şərq sülh konfransında irəli sürülən Fələstin üzrə Fransa-Səudiyyə təşəbbüsü ilə uyğun gəlir.
Qeyd edək ki, Qəzza zolağında atəşkəs oktyabrın 10-da qüvvəyə minib. Tərəflər arasında razılaşmaya əsasən, HƏMAS oktyabrın 13-ü səhərə qədər diri və ya ölü 48 girovu İsrailə qaytarmalıdır. Bunun müqabilində İsrail ömürlük həbsə məhkum edilmiş 250 fələstinlini və 2023-cü ilin oktyabrında hərbi əməliyyatların başlanmasından bəri saxlanılan 1 700-dən çox Qəzza sakinini azad etməlidir.