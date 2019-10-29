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Макрон пообещал защитить мусульман

​Макрон пообещал защитить мусульман во Франции от нападений радикалов

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне (юг Франции), пообещав приложить усилия для обеспечения защиты граждан страны, исповедующих ислам.

Как передает Report, об этом написал он в понедельник в Twitter.

"Я решительно осуждаю нападение, совершенное перед мечетью Байонны. Мысленно я с жертвами (нападения), - написал он в Twitter. - Республика никогда не потерпит ненависти. Мы приложим все усилия для того, чтобы наказать виновных и защитить наших сограждан-мусульман. Я обещаю".

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