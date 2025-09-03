Макрон: Подготовка гарантий безопасности Украины завершена

Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Европа завершила подготовку гарантий безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    "Эта работа по подготовке завершилась", - подчеркнул глава государства.

    По его словам, обязательства, которые европейские лидеры взяли на себя в Вашингтоне были подготовлены, задокументированы и подтверждены сегодня во второй половине дня на уровне министров обороны в режиме строгой конфиденциальности.

    Европа, по словам Макрона, готова предоставить Украине гарантии безопасности сразу после вступления в силу мирного соглашения по решению российско-украинского конфликта.

    Отметим, что завтра состоится видеоконференция "коалиции желающих", посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что самой важной гарантией безопасности является достаточная поддержка ВСУ.

    Зеленский, в свою очередь, анонсировал ощутимое усиление Украины на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

