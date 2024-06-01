Макрон поддержал план США по урегулированию конфликта в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта в секторе Газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"Война в Газе должна быть прекращена. Мы поддерживаем предложение США о заключении всеобъемлющего соглашения", - написал он.

Французский лидер также заявил, что ожидает освобождения заложников, постоянного прекращения огня для достижения мира и прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.

Отметим что соглашение предусматривает прекращение огня на 6 недель, вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.