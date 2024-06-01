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Макрон поддержал план США по урегулированию конфликта в Газе

Макрон поддержал план США по урегулированию конфликта в Газе Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта в секторе Газа.
Другие страны
1 июня 2024 г. 15:55
Макрон поддержал план США по урегулированию конфликта в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"Война в Газе должна быть прекращена. Мы поддерживаем предложение США о заключении всеобъемлющего соглашения", - написал он.

Французский лидер также заявил, что ожидает освобождения заложников, постоянного прекращения огня для достижения мира и прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.

Отметим что соглашение предусматривает прекращение огня на 6 недель, вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

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Версия на английском языке Macron backs US plan for Gaza conflict resolution
Версия на азербайджанском языке Makron Qəzzadakı münaqişənin həlli ilə bağlı planı dəstəkləyib

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