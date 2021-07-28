Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером

Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу против автора изображения на рекламном щите, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера.

Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу против автора изображения на рекламном щите, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, плакаты с фотомонтажем появились на прошлой неделе в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку".

Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением подобных изображений. Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. По данным региональной газеты, Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.

В ряде городах Франции 17 и 24 июля прошли массовые акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.