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Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером

Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу против автора изображения на рекламном щите, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера.
Другие страны
28 июля 2021 г. 19:19
Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером
Эмманюэль Макрон

Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу против автора изображения на рекламном щите, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, плакаты с фотомонтажем появились на прошлой неделе в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку".

Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением подобных изображений. Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. По данным региональной газеты, Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.

В ряде городах Франции 17 и 24 июля прошли массовые акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.

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