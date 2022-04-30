Макрон: Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.
Как передает Report, об этом написал он в
"Наша поддержка Украине военной техникой продолжится, и наша гуманитарная помощь - тоже, уже отправлено более 615 тонн оборудования", - отметил президент.
Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Ранее сообщалось, что президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную.