Макрон: Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter .

"Наша поддержка Украине военной техникой продолжится, и наша гуманитарная помощь - тоже, уже отправлено более 615 тонн оборудования", - отметил президент.

Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Ранее сообщалось, что президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную.