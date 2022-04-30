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Макрон: Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

Макрон: Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 18:46
Макрон: Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставил Киеву 615 тонн гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Наша поддержка Украине военной техникой продолжится, и наша гуманитарная помощь - тоже, уже отправлено более 615 тонн оборудования", - отметил президент.

Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Ранее сообщалось, что президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Ukraynaya 615 ton humanitar yardım edib

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