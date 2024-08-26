Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Christophe Simon, Pool via AP Президент констатировал, что кабмину на основе программы "Нового народного фронта" был бы вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Фр

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг кандидатуру Люси Кастетс, предложенную левым альянсом "Новый народный фронт" на пост премьер-министра республики.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы "Нового народного фронта" был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями. Такое правительство было бы недееспособным", - отмечается в тексте.

Согласно документу, с 27 августа начинается новый раунд консультаций с представителями партий и опытными политическими деятелями, отличившимися на государственной службе.

Напомним, что 23 июля левый альянс предложил кандидатуру экономиста Люси Кастетс на пост главы кабмина.

Национальный координатор левой партии "Неподчинившаяся Франция", входящей в "Новый народный фронт", Манюэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV назвал заявление Елисейского дворца "антидемократическим переворотом".