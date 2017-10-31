Макрон отменил чрезвычайное положение во Франции

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, один из пунктов которого отменяет режим чрезвычайного положения, введенный во Франции в ноябре 2015 года после теракта в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на издание Le Point, новый закон вступит в силу с 1 ноября.

"Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения уже начиная с 1 ноября, вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан", - заявил Макрон.

По мнению президента, новый закон позволит усилить меры по борьбе с терроризмом, в частности в местах большого скопления людей.

Закон содержит достаточно жесткие положения, в частности предоставляет представителям МВД и руководителям местных органов гораздо более широкие полномочия. Согласно новому закону, полиция сможет обыскивать дома подозрительных лиц, блокировать районы по подозрениям в намерениях совершения террористических действий, отказывать в проведении массовых акций, закрывать церкви и мечети до выяснения ситуации безопасности. Закон предусматривает также значительные штрафы и более жесткие, чем прежде, наказание за неповиновение.