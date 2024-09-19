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Макрон отклонил предварительный список кандидатов в правительство Барнье

Макрон отклонил предварительный список кандидатов в правительство Барнье Президент Франции Эмманюэль Макрон не одобрил предварительный список министров в новое правительство, предложенный премьер-министром Мишелем Барнье.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 13:12
Макрон отклонил предварительный список кандидатов в правительство Барнье

Президент Франции Эмманюэль Макрон не одобрил предварительный список министров в новое правительство, предложенный премьер-министром Мишелем Барнье.

Как сообщает Report, данную информацию опубликовала газета Le Monde.

По информации издания, представители окружения президента посчитали «одноцветным» предложенный Барнье список кандидатов, особенно они обратили внимание на большое число среди них представителей партии «Республиканцы», к которой относится и сам премьер.

В публикации указывается, что Барнье планировал выделить для своих однопартийцев до трети всех министерских постов, включая ключевые должности глав МВД, Минюста и Минэкономики.

В Елисейском дворце утверждают, что Макрон стремится избежать преобладания в правительстве министров из одной партии.

Напомним, что 5 сентября Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье премьер-министром Франции. Назначение представителя правоцентристской партии "Республиканцы" во главе правительства вызвало массовые протесты сторонников левых партий, которые требовали назначить вместо него представителя левых сил.

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