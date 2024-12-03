Макрон отказался уходить в отставку в случае вотума недоверия правительству

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует оставаться на своем посту до конца срока и не уйдет в отставку, даже если парламент проголосует против доверия нынешнему правительству страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует оставаться на своем посту до конца срока и не уйдет в отставку, даже если парламент проголосует против доверия нынешнему правительству страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом он заявил во время визита в Саудовскую Аравию.

Телеканал LCI отмечает, что глава государства назвал подобные предположения политической фантастикой.

"Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды", - сказал он.

Напомним, что оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье и будет добиваться отставки президента Эммануэля Макрона.