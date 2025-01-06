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Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.
Другие страны
6 января 2025 г. 17:49
Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.

Как передает Report, об этом Макрон высказался в ходе выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

"А если бы десять лет назад кто-нибудь нам сказал, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии? Кто бы мог себе такое представить? Это мир, в котором мы живем", - сказал он.

Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".

Кроме того, Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж заявил, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.

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Версия на английском языке Macron accuses Musk of ‘directly intervening’ in elections
Версия на азербайджанском языке Makron Maskı digər ölkələrdəki seçkilərə müdaxilədə günahlandırıb

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