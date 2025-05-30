Макрон: Неспособность урегулировать конфликт в Украине подорвет доверие к Европе и США

Доверие к Европе и США в вопросах безопасности будет подорвано, если они не смогут быстро добиться урегулирования конфликта в Украине.

Доверие к Европе и США в вопросах безопасности будет подорвано, если они не смогут быстро добиться урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Если США и европейцы не смогут в сжатые сроки урегулировать ситуацию в Украине, я думаю, что доверие к ним, учитывая, что они претендуют на урегулирование любого кризиса в этих регионах, будет очень низким", - сказал он в контексте потенциального ухудшения обстановки с безопасностью в Азии и готовности Запада к сдерживанию Китая.