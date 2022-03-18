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Макрон не исключил, что приедет в Киев

Макрон не исключил, что приедет в Киев Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своего визита в Киев, но совершит он его только тогда, когда это будет полезно.
Другие страны
18 марта 2022 г. 06:12
Макрон не исключил, что приедет в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своего визита в Киев, но совершит он его только тогда, когда это будет полезно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, бывший президент Украины Петр Порошенко пригласил французского лидера приехать в украинскую столицу.

"Слышал слова бывшего президента Петра Порошенко, отношусь к ним с дружбой и уважением. И как я сказал, что ничего не исключаю. Но думаю, что моя ответственность - действовать в полезном русле", - отметил Макрон.

Президент также добавил, что во время своего последнего визита в Киев в начале февраля все еще "был шанс на мир".

"Я ничего не исключаю, но я сделаю это, когда это будет полезным", - подытожил он.

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