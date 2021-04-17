Макрон намерен провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщил Елисейский дворец в коммюнике по итогам прошедших 16 апреля переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в заявлении.

В том, что касается состоявшихся переговоров с украинским лидером, администрация французского президента сообщила, что Макрон "заверил его в приверженности Франции сохранению суверенитета Украины, а также в том важном значении, которое Париж придает укреплению двусторонних связей во всех областях".