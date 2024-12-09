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Макрон может назвать имя нового премьер-министра Франции 11 декабря

Макрон может назвать имя нового премьер-министра Франции 11 декабря Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует определиться с назначением нового премьер-министра страны до конца дня в среду.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 17:43
Макрон может назвать имя нового премьер-министра Франции 11 декабря

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует определиться с назначением нового премьер-министра страны до конца дня в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Радиостанция со ссылкой на национального секретаря партии "Экологисты" Марин Тонделье сообщает о планах президента провести 10 декабря общую встречу с представителями разных политических сил (за исключением левой партии "Неподчинившаяся Франция" и правой "Национальное объединение"), чтобы обсудить формирование нового правительства.

"Президент сделал нам предложение, которое показывает, что президент понял, что он должен перестать делать только то, что ему нравится <...> и что решение больше не может быть основано на соглашении с "Национальным объединением", - добавила она.

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) приняло резолюцию о недоверии кабмину Барнье ввиду его попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента. За увольнение правительства проголосовал 331 депутат.

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