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Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев

Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев В Киев для встречи "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Другие страны
10 мая 2025 г. 10:43
Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев

В Киев для встречи "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, на встрече "коалиции решительных" лидеры стран обсудят устойчивое прекращение огня в Украине.

Как отметил Макрон, мирное соглашение должно гарантировать безопасность Украины.

"Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы вместе движемся вперед", - подчеркнул Макрон.

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Версия на английском языке Macron, Merz, Starmer, Tusk arrive in Kyiv amid rumors of truce initiative
Версия на азербайджанском языке Makron, Merts, Starmer və Tusk Kiyevə gediblər

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