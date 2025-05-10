Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев

В Киев для встречи "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, на встрече "коалиции решительных" лидеры стран обсудят устойчивое прекращение огня в Украине.
Как отметил Макрон, мирное соглашение должно гарантировать безопасность Украины.
"Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы вместе движемся вперед", - подчеркнул Макрон.