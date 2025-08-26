О нас

Макрон исключает свою отставку в контексте назревающего политического кризиса

Макрон исключает свою отставку в контексте назревающего политического кризиса Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил возможность своей отставки в контексте вероятного падения правительства Франсуа Байру, которому предстоит 8 сентября голосование по доверию в Национальном собрании.
Другие страны
26 августа 2025 г. 23:45
Макрон исключает свою отставку в контексте назревающего политического кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил возможность своей отставки в контексте вероятного падения правительства Франсуа Байру, которому предстоит 8 сентября голосование по доверию в Национальном собрании.

Как передает Report, об этом Макрон заявил в интервью JDNews.

"Быть президентом - значит делать то, для чего тебя избрали, и, главное, то, что ты считаешь правильным для страны. Этим я занимаюсь с первого дня и буду заниматься до последней четверти часа", - заявил он.

Так, основатель левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон в связи с назревающим после возможного ухода правительства Байру роспуском парламента сказал, что предпочел бы отставку Макрона, пишет издание.

В свою очередь данные проведенного во вторник опроса Elabe для телеканала BFM TV свидетельствуют, что около 72% жителей Франции надеются, что голосование о доверии правительству 8 сентября обернется отставкой правительства. 27% респондентов выступают в поддержку правительства, остальные затруднились ответить. По мнению 76% респондентов, представленный премьером Франсуа Байру проект бюджета неэффективен для сокращения госдолга. 67% опрошенных выступают за отставку президента страны Макрона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi