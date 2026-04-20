Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе
- 20 апреля, 2026
- 20:16
Французский флот не был конкретной целью недавних ударов по торговым судам в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
По его словам, осуществленные в выходе выстрелы по судам, проходящим через пролив, включая контейнеровоз французской компании CMA CGM, не были направлены против Франции. По данным компании, произведенные выстрелы носили характер "предупредительных", а экипаж судна не пострадал.
Макрон также заявил, что последние события в регионе свидетельствуют о необходимости немедленного снижения напряженности и возвращения к дипломатическому диалогу.
