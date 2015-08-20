​Македония ввела чрезвычайное положение на границе с Грецией

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Правительство Македонии объявило сегодня о введении чрезвычайного положения на границе с Грецией и развертывании там дополнительных подразделений военнослужащих.

Как передает Report, эти меры направлены на предотвращение проникновения на территорию республики тысяч нелегальных мигрантов.

Таким образом, на нейтральной территории между Македонией и Грецией, в районе города Гевгелия, блокированы несколько тысяч человек.

Согласно сообщениям, они пытались проникнуть через границу из Греции на территорию Македонии с целью добраться транзитом до Венгрии, страны-члена Евросоюза.