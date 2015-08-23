Македония вновь открыла для беженецев границу с Грецией

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Полиция Македонии прекратила попытки перекрыть границу с Грецией и вновь открыла доступ на свою территорию для сотен мигрантов и беженцев, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В четверг Македония объявила о введении чрезвычайного положения и перекрыла свою южную границу. При этом полиция применила против мигрантов, пытавшихся попасть на территорию страны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Однако сейчас, по словам очевидцев, пропускной пункт в Гевгелии полностью открыт, и в Македонию потоком движутся мигранты, преимущественно из Сирии. В Македонии они пересаживаются на поезда и отправляются далее в Сербию и страны Евросоюза.