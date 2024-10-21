Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы, более половины граждан против вступления в ЕС

Действующий президент Молдовы Майя Санду лидирует на президентских выборах с результатом 35% после обработки половины протоколов.
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За ней следует бывший Генпрокурор Александр Стояногло с результатом 29%. Замыкает тройку лидер "Нашей Партии "Ренато Усатый с 14%.
Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В противном случае 3 ноября будет организован второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура.
Кроме того, по данным ЦИК, 55% граждан Молдовы на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС, поддержали инициативу 44%.
В случае успеха преамбулу конституции дополнят словами: "подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса РМ, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью РМ". Основной закон также будет дополнен новым разделом, в котором будет сказано, что присоединение Молдовы к учредителям договорам ЕС будет устанавливаться законом парламента. Эти договоры и правовые акты "будут иметь приоритет перед противоречащими им положениями внутреннего законодательства".