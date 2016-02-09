Майкл Блумберг не исключил свое выдвижение на пост президента США

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, подтвердил, что обдумывает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в интервью Financial Times основатель и владелец информационного агентства Bloomberg на вопрос о своем возможном участии в выборах ответил, что "рассматривает все варианты".

Впервые о возможном участии Майкла Блумберга в выборах стало известно в конце января, когда об этом со ссылкой на друзей и советников миллиардера написала газета New York Times.

Предполагается, что Блумберг выдвинется независимым кандидатом, сам будет спонсировать свою предвыборную кампанию и попытается завоевать голоса тех избирателей, которым не нравится ни слишком консервативные претенденты республиканцев Дональд Трамп и Тед Крус, ни социалист Берни Сандерс от демократов.

Блумберг, по всей видимости, не будет вступать в борьбу в случае выдвижения от демократов более умеренной Хиллари Клинтон.

"Я слушаю, что говорят кандидаты, и смотрю, как потом голосуют избиратели на праймериз. Я считаю, что уровень рассуждений и дискуссий удручающе банален, возмутителен и оскорбителен для избирателей", - считает Майкл Блумберг.

Журнал Forbes оценивает состояние Майкла Блумберга в 36,4 млрд. долларов.

В 2001 году Майкл Блумберг пошел на выборы мэра Нью-Йорка от Республиканской партии, хотя до этого состоял в Демократической.

Республиканцы обеспечили победу Блумбергу, который оставался градоначальником Нью-Йорка до 2013 года.

Тем не менее, Блумберг официально вышел из Республиканской партии в 2007 году.