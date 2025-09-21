Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН
Другие страны
- 21 сентября, 2025
- 00:59
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве постоянного представителя при ООН.
Как передает Report, об этом сообщила американская миссия при всемирной организации на странице миссии в соцсети X.
"В субботу утром в Госдепартаменте Майк Уолтц был приведен к присяге как 32-й представитель США при ООН", - говорится в сообщении.
Последние новости
01:28
СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядковДругие страны
00:59
Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООНДругие страны
00:57
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режимИнфраструктура
00:41
В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с ПольшейДругие страны
00:08
Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"Другие
23:44
СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге ЛиванаДругие
23:28
СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузкиИКТ
23:15
Фото
Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мираИндивидуальные
23:05