Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве постоянного представителя при ООН.

Как передает Report, об этом сообщила американская миссия при всемирной организации на странице миссии в соцсети X.

"В субботу утром в Госдепартаменте Майк Уолтц был приведен к присяге как 32-й представитель США при ООН", - говорится в сообщении.