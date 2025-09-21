Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 00:59
    Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

    Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве постоянного представителя при ООН.

    Как передает Report, об этом сообщила американская миссия при всемирной организации на странице миссии в соцсети X.

    "В субботу утром в Госдепартаменте Майк Уолтц был приведен к присяге как 32-й представитель США при ООН", - говорится в сообщении.

    Майк Уолтц поспред США при ООН Бывший помощник президента США
    Trampın keçmiş müşaviri ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içib

    Последние новости

    01:28

    СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков

    Другие страны
    00:59

    Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

    Другие страны
    00:57

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    00:41

    В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с Польшей

    Другие страны
    00:08

    Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"

    Другие
    23:44

    СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге Ливана

    Другие
    23:28

    СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузки

    ИКТ
    23:15
    Фото

    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира

    Индивидуальные
    23:05

    В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов

    Другие страны
    Лента новостей