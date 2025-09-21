İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Trampın keçmiş müşaviri ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 01:13
    ABŞ Prezidentinin keçmiş milli təhlükəsizlik müşaviri Mayk Uolts ölkənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsinin icrasına rəsmən başlayıb.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, şənbə günü səhər Vaşinqtonda Dövlət Departamentində Mayk Uolts ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içib.

    Bir gün əvvəl Senat Uoltsu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsinə təsdiq edib. Onun namizədliyini 47 senator təsdiqləyib, 43-ü isə əleyhinə çıxıb. Mayın 1-də Uolts prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri vəzifəsindən istefa verib. Dövlət katibi Marko Rubio Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin səlahiyyətlərini icra edəcək.

    Donald Tramp BMT
    Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

