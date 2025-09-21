Trampın keçmiş müşaviri ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içib
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 01:13
ABŞ Prezidentinin keçmiş milli təhlükəsizlik müşaviri Mayk Uolts ölkənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsinin icrasına rəsmən başlayıb.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, şənbə günü səhər Vaşinqtonda Dövlət Departamentində Mayk Uolts ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içib.
Bir gün əvvəl Senat Uoltsu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsinə təsdiq edib. Onun namizədliyini 47 senator təsdiqləyib, 43-ü isə əleyhinə çıxıb. Mayın 1-də Uolts prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri vəzifəsindən istefa verib. Dövlət katibi Marko Rubio Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin səlahiyyətlərini icra edəcək.
Son xəbərlər
01:28
Paşinyan yenidən "Mülki Müqavilə" Partiyasının sədri seçilibDigər
01:13
Trampın keçmiş müşaviri ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içibDigər ölkələr
00:56
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi aşağı salınıbİnfrastruktur
00:43
İsrail "Hizbullah"ın silahlı qanadına rəhbərlik edən yaraqlını öldürübDigər
00:12
KİV: NASA-nın Aydakı AES üçün 15 ton yük daşıya bilən modula ehtiyacı varİKT
23:41
Aİ Avropa hava limanlarının fəaliyyətinin dayandırılmasının səbəblərini araşdırırDigər ölkələr
23:21
Foto
Zaqatalada dağ çaylarına ağır texnikalar cəlb olunub, nəzarət tədbirləri artırılıbEkologiya
22:52
"Mançester Yunayted" Premyer Liqa matçında "Çelsi"yə qalib gəlibFutbol
22:48
Foto