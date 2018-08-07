Майк Помпео и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры, сообщила на брифинге представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Report.

"Я могу вам сказать, что госсекретарь говорил с министром иностранных дел Турции, у них были переговоры, но у меня нет деталей по переговорам, которые я могла бы вам сообщить", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, на каком этапе находятся переговоры с турецкими властями.

При этом она не подтвердила, планируется ли встреча представителей США в Вашингтоне с турецкими властями. "Я видела информацию об этом, но у меня нет ничего, что я могла бы сообщить вам на данный момент", — сказала она.

Представитель МИД Турции сообщил во вторник, что турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом посетит США.