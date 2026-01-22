Махмуд Аббас: Размеры разрушений в Газе катастрофические
Другие страны
- 22 января, 2026
- 15:03
Размеры разрушений в Газе катастрофические, сектор почти полностью разрушен.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"Я бы хотел представить некоторые даже числа и цифры. Численность убитых и раненых в секторе Газа достигла 260 тысяч. Есть еще тысячи, тысячи раненых на Западном берегу. Объем, размер разрушений катастрофический, практически полностью разрушен сектор. На 85% разрушена инфраструктура", - сказал Аббас.
Он также отметил, что Палестина готова работать с Россией по урегулированию ситуации в регионе и надеется, что достигнет решения.
Последние новости
15:35
Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в ДавосеВнешняя политика
15:35
В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятииВ регионе
15:32
Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрдДругие страны
15:32
Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблемИнфраструктура
15:29
В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического балансаЭкология
15:29
Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странамЭнергетика
15:27
В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличнымПроисшествия
15:25
Фото
Видео
Создан Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
15:20