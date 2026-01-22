Махмуд Аббас: Размеры разрушений в Газе катастрофические

Размеры разрушений в Газе катастрофические, сектор почти полностью разрушен.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Я бы хотел представить некоторые даже числа и цифры. Численность убитых и раненых в секторе Газа достигла 260 тысяч. Есть еще тысячи, тысячи раненых на Западном берегу. Объем, размер разрушений катастрофический, практически полностью разрушен сектор. На 85% разрушена инфраструктура", - сказал Аббас.

Он также отметил, что Палестина готова работать с Россией по урегулированию ситуации в регионе и надеется, что достигнет решения.