    • 22 января, 2026
    • 15:03
    Махмуд Аббас: Размеры разрушений в Газе катастрофические

    Размеры разрушений в Газе катастрофические, сектор почти полностью разрушен.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    "Я бы хотел представить некоторые даже числа и цифры. Численность убитых и раненых в секторе Газа достигла 260 тысяч. Есть еще тысячи, тысячи раненых на Западном берегу. Объем, размер разрушений катастрофический, практически полностью разрушен сектор. На 85% разрушена инфраструктура", - сказал Аббас.

    Он также отметил, что Палестина готова работать с Россией по урегулированию ситуации в регионе и надеется, что достигнет решения.

    Mahmud Abbas: Qəzzada dağıntıların miqyası son dərəcə böyükdür

