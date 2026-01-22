Mahmud Abbas: Qəzzada dağıntıların miqyası son dərəcə böyükdür
- 22 yanvar, 2026
- 15:08
Qəzzada dağıntıların miqyası son dərəcə böyükdür, bölgə, demək olar ki, tamamilə dağıdılıb.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas Kremldə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar zamanı bildirib.
"Mən bəzi rəqəm və sayları təqdim etmək istərdim. Qəzzada ölən və yaralananların sayı 260 minə çatıb. Qərb sahilində daha minlərlə yaralı var. Dağıntıların həcmi, miqyası fəlakətlidir, zolaq demək olar ki, tamamilə dağıdılıb. İnfrastrukturun 85%-i məhv edilib", - M.Abbas deyib.
O həmçinin qeyd edib ki, Fələstin regiondakı vəziyyətin nizamlanması üzrə Rusiya ilə işləməyə hazırdır və həll yoluna nail olacağına ümid edir.
