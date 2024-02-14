Махмуд Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем как можно скорее

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал радикальную группировку ХАМАС как можно скорее договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал радикальную группировку ХАМАС как можно скорее договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на палестинские СМИ.

"Мы призываем ХАМАС быстро завершить сделку по обмену пленными, чтобы избавить палестинский народ от катастрофы, не менее страшной, чем Накба 1948 года, и избежать оккупации Израилем города Рафаха", - заявил Аббас.

Аббас также призвал администрацию США и арабские страны "серьезно работать с тем, чтобы договоренность была достигнута как можно скорее и позволила оградить палестинский народ от бедствий опустошительной войны".