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Махмуд Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем как можно скорее

Махмуд Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем как можно скорее Президент Палестины Махмуд Аббас призвал радикальную группировку ХАМАС как можно скорее договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 19:58
Махмуд Аббас призвал ХАМАС заключить сделку с Израилем как можно скорее

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал радикальную группировку ХАМАС как можно скорее договориться с Израилем об обмене заложниками и заключенными, чтобы избежать еще большего обострения ситуация в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на палестинские СМИ.

"Мы призываем ХАМАС быстро завершить сделку по обмену пленными, чтобы избавить палестинский народ от катастрофы, не менее страшной, чем Накба 1948 года, и избежать оккупации Израилем города Рафаха", - заявил Аббас.

Аббас также призвал администрацию США и арабские страны "серьезно работать с тем, чтобы договоренность была достигнута как можно скорее и позволила оградить палестинский народ от бедствий опустошительной войны".

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Версия на азербайджанском языке Mahmud Abbas HƏMAS-ı İsraillə mümkün qədər tez razılaşmağa çağırıb

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