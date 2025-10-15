Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Махмуд Аббас поручил подготовить первый проект национальной конституции

    • 15 октября, 2025
    • 13:15
    Махмуд Аббас поручил подготовить первый проект национальной конституции
    Президент Палестины Махмуд Аббас дал указание в течение трех месяцев подготовить первый проект национальной конституции.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на спецпосланника и экс-премьера Мухаммеда Штайе.

    "Я также являюсь членом комитета, занимающегося разработкой конституции. Президент дал нам три месяца на то, чтобы завершить работу над первым проектом конституции Палестины. Теперь мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина", - отметил он.

