    Mahmud Abbas milli konstitusiyanın ilkin layihəsini hazırlamağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 13:21
    Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas üç ay ərzində milli konstitusiyanın ilkin layihəsini hazırlamaq barədə göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Fələstin Mahmud Abbas konstitusiya
    Махмуд Аббас поручил подготовить первый проект национальной конституции

