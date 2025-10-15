Mahmud Abbas milli konstitusiyanın ilkin layihəsini hazırlamağı tapşırıb
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 13:21
Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas üç ay ərzində milli konstitusiyanın ilkin layihəsini hazırlamaq barədə göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
