Махатхир Мохамад намерен остаться премьером Малайзии до 2030 года

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что может остаться у власти 2030 года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, что в 2018 году М.Мохамад занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции после того, как 22 года возглавлял правительство от правящей партии. М.Мохамад и коалиция подтвердили, что примерно через два года лидер Народной Партии справедливости Анвар Ибрагим займёт пост премьер-министра. Однако позднее М.Мохамад сказал, что готов остаться на посту премьер-министра более двух лет, если этого хотят представители общественности.

"Я обещаю, что я уйду в отставку, когда решу проблемы, оставленные прошлым правительством, когда коалиция назовет имя преемника. Однако существующие проблемы очень большие и серьезные, и их решение займет время. Мы рассчитывали завершить экономическую трансформацию Малайзии до 2020 года, но теперь мы рассматриваем срок до 2025-30 годов. За 1,5 года мы решили многие проблемы, но смена правительства может повлечь за собой дестабилизацию страны в целом", - отметил он во время Дохийского форума.

Премьер Малайзии указал, что, несмотря на личные разногласия с А.Ибрагимом, в настоящее время они действуют сообща для развития страны.