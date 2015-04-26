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    Магнус Карлсен стал победителем второго Мемориала Вугара Гашимова

    В заключительном туре Карлсен нанес поражение азербайджанскому гроссмейстеру Рауфу Мамедову

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем второго Мемориала Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заключительном туре Магнус Карлсен белыми фигурами нанес поражение азербайджанскому гроссмейстеру Рауфу Мамедову. Партия завершилась после 35-го хода норвежца.

    Двухкратный победитель Мемориала Вугара Гашимова набрал 7 очков из 9-и возможных. В другой партии дня вничью сыграли итальянец Фабиано Каруана и индиец Вишванатан Ананд (6 очков), занявший в итоге второе место.

    Третье место могут занять либо Фабиано Каруана, либо американец Уэсли Со, который в данный момент играет с французом Максимом Вашье-Лагравом.

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