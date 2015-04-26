Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем второго Мемориала Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заключительном туре Магнус Карлсен белыми фигурами нанес поражение азербайджанскому гроссмейстеру Рауфу Мамедову. Партия завершилась после 35-го хода норвежца.

Двухкратный победитель Мемориала Вугара Гашимова набрал 7 очков из 9-и возможных. В другой партии дня вничью сыграли итальянец Фабиано Каруана и индиец Вишванатан Ананд (6 очков), занявший в итоге второе место.

Третье место могут занять либо Фабиано Каруана, либо американец Уэсли Со, который в данный момент играет с французом Максимом Вашье-Лагравом.