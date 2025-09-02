МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии от возможного ядерного реактора

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Сирии следы урана, которые, возможно, связаны с объектом, который был уничтожен Израилем в 2007 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

Отмечается, что здание могло представлять собой построенный втайне ядерный реактор.

"В докладе, представленном государствам-членам, говорится, что ядерный наблюдательный орган ООН обнаружил следы урана в Сирии в ходе расследования в отношении здания, разрушенного Израилем в 2007 году. Агентство долгое время считало, что это, вероятно, был незаявленный ядерный реактор", - говорится в публикации.

При этом режим Башара Асада утверждал, что расположенный в провинции Дейр-эз-Зор объект якобы был обычной военной базой.

Предположения об истинной природе здания появились в МАГАТЭ в 2011 году, однако до настоящего времени специалисты не могли прийти к окончательному выводу. Сообщается, что в прошлом году расследование по этому вопросу было возобновлено и в трех неназванных районах провинции были взяты образцы окружающей среды.

"Было обнаружено значительное количество частиц природного урана в пробах, взятых в одном из трех мест. Анализ этих частиц показал, что уран имеет антропогенное происхождение, то есть был получен в результате химической переработки", - приводит агентство выдержки из отчета.