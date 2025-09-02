    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии от возможного ядерного реактора

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 07:43
    МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии от возможного ядерного реактора

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Сирии следы урана, которые, возможно, связаны с объектом, который был уничтожен Израилем в 2007 году.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

    Отмечается, что здание могло представлять собой построенный втайне ядерный реактор.

    "В докладе, представленном государствам-членам, говорится, что ядерный наблюдательный орган ООН обнаружил следы урана в Сирии в ходе расследования в отношении здания, разрушенного Израилем в 2007 году. Агентство долгое время считало, что это, вероятно, был незаявленный ядерный реактор", - говорится в публикации.

    При этом режим Башара Асада утверждал, что расположенный в провинции Дейр-эз-Зор объект якобы был обычной военной базой.

    Предположения об истинной природе здания появились в МАГАТЭ в 2011 году, однако до настоящего времени специалисты не могли прийти к окончательному выводу. Сообщается, что в прошлом году расследование по этому вопросу было возобновлено и в трех неназванных районах провинции были взяты образцы окружающей среды.

    "Было обнаружено значительное количество частиц природного урана в пробах, взятых в одном из трех мест. Анализ этих частиц показал, что уран имеет антропогенное происхождение, то есть был получен в результате химической переработки", - приводит агентство выдержки из отчета.

    МАГАТЭ   Сирия   уран   ядерный реактор  
    Английская версия Английская версия
    IAEA finds uranium traces in Syria linked to site bombed by Israel

    Последние новости

    09:15

    В августе в Азербайджане от отравлений умерли четыре человека

    Здоровье
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.09.2025)

    Финансы
    08:53

    В Исмаиллы будут перебои с электроснабжением

    Энергетика
    08:47

    В США анонсировали выступление Трампа

    Другие страны
    08:20
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:14

    РФ атаковала беспилотниками Киевскую область, есть погибший и раненые

    Другие страны
    08:05

    Трамп: Израилю придется завершить войну в секторе Газа

    Другие страны
    07:56

    Два человека утонули в водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан

    Происшествия
    07:43

    МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии от возможного ядерного реактора

    Другие страны
    Лента новостей