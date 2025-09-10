МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Ираном процедуры инспектирования ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо, которые подверглись атакам в июне.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, выступая на сессии Совета управляющих.

"Технический документ дает четкое понимание процедур проведения инспекций, передачи уведомлений и их практической реализации, полностью соответствующее положениям СВГ. Они [инспекции] касаются всех ядерных объектов и установок в Иране, включая объекты, подвергшиеся атакам, и ядерных материалов, которые там находятся", - сказал он.

Гросси подчеркнул, что в МАГАТЭ приветствуют готовность Тегерана оставаться участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он отметил, что Иран выразил обеспокоенность рядом вопросов, и долг агентства – "выслушать эти опасения и найти пути их разрешения".

"Обнадеживает, что мы увидели готовность Ирана не выходить из ДНЯО и продолжать работу в рамках международного режима нераспространения. Для этого необходим диалог и глубокое понимание ситуации", - заявил глава МАГАТЭ.