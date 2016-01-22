МАГАТЭ: ЕС будет сотрудничать с Ираном в области ядерной безопасности

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Евросоюз намерен наладить двустороннее сотрудничество с Ираном в сфере ядерной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу пресс-служба МАГАТЭ по итогам переговоров между представителями союза и агентства, прошедших 21 и 22 января в Вене.

"ЕС подтвердил свою поддержку деятельности МАГАТЭ в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). ЕС также сообщил о своем намерении сотрудничать на двусторонней основе с Ираном, в частности, в области ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что высокий представитель ЕС Федерика Могерини в качестве координатора совместной комиссии, созданной в рамках СВПД, будет оставаться в тесном контакте с МАГАТЭ в ходе реализации соглашения по плану.

В целом, МАГАТЭ и ЕС договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в области ядерной безопасности, в обращении с отходами и снятии объектов с эксплуатации, а также по вопросам аварийной готовности и реагирования. Кроме того, участниками были обсуждены механизмы укрепления регионального сотрудничества, в том числе для экологической реабилитации уранового наследия объектов в Центральной Азии.