МАГАТЭ 15 апреля отправит делегацию в Иран

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что 15 апреля в Тегеран отправится делегация МАГАТЭ во главе с заместителем гендиректора Теро Варьейоранта для следующего раунда двусторонних переговоров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"МАГАТЭ и Иран договорились провести техническую встречу в Тегеране 15 апреля 2015 года. Делегацию МАГАТЭ возглавит Теро Варьейоранта, заместитель генерального директора и глава Департамента гарантий", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник МАГАТЭ.

Агентство также сообщает, что стороны будут обсуждать продолжение диалога по осуществлению рамочного соглашения о сотрудничестве, заключенного в ноябре 2013 года, и предполагающего предоставление Ираном информации для прояснения возможных военных аспектов иранской ядерной программы.