Maersk: Хаос в Красном море из-за хуситов продлится месяцы

Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, может продлиться месяцы.

Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, может продлиться месяцы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, компания заявила, что затронуты оказались 15 маршрутов, по которым грузы транспортировали между Азией и Европой, а также восточным побережьем США и странами Ближнего Востока.

Время в пути увеличилось, более чем 150 танкерам пришлось пересмотреть расписание. Некоторые перенесли даты прибытия в порты на март.

15 декабря Maersk приостановила перевозки в этом районе, после того как хуситы атаковали танкеровоз компании при помощи дрона. Перевозчик решил перенаправить суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, вокруг Африки и мыса Доброй Надежды.

Заменить перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды пришлось и другим крупным компаниям, в том числе немецкому оператору Hapag-Lloyd. Как отмечал Bloomberg, на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь-десять дней.

Проблемы с судоходством есть и в Панамском канале, они возникли из-за засухи. Падение уровня воды в канале привело к сокращению его пропускной способности.